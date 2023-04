O Estádio do Sport Lisboa e Benfica (Luz) segue como o líder no ranking de estádios da I Liga portuguesa de futebol, de acordo com a atualização divulgada esta sexta-feira pela Liga, ao fim de 28 jornadas realizadas.

O recinto dos encarnados segue com o maior acumulado e a melhor média, numa altura em que cada equipa tem 14 jogos realizados em casa.

O pódio é nesta altura completo com o Estádio do Dragão (FC Porto) e o Estádio José Alvalade (Sporting).

Na parte mais baixa da hierarquia está o Jamor (casa emprestada do Casa Pia), na última posição, com o mais baixo acumulado e a pior média. Ainda assim, de notar que estes valores do Jamor referem-se apenas a 13 jogos, dado que o Casa Pia teve um jogo na condição de visitado em Leiria.

As notas dos estádios são, segundo a Liga, «baseadas na classificação final dada pelos delegados nomeados para o respetivo jogo, que avaliam as acessibilidades, qualidade dos serviços prestados à equipa visitante, instalação sonora, comunicação social e limpeza».

Além disso, e por outro lado, «a equipa que compõe o Match Center analisa os critérios relacionados com o produto televisivo (ruído visual, ocupação da bancada, iluminação do terreno de jogo e aspeto visual do relvado), publicidade e atividades pós jogo (flash e super flash)».

Veja, na galeria associada, o ranking dos estádios ao fim da 28.ª jornada.