Com Leandro Barreiro e Sudakov já recuperados, o Benfica recebe o Famalicão, esta segunda-feira, em jogo da 15.ª jornada da Liga.

José Mourinho confirmou na véspera que os dois jogadores deverão estar aptos para a partida e, assim sendo, ambos são apontados à titularidade. O onze das águias estará próximo das escolhas recentes do técnico, embora nomes como Andreas Schjelderup e Gianluca Prestianni possam ter aqui uma oportunidade.

No lado do Famalicão, que vem de uma goleada sofrida no Dragão (4-1), são esperadas algumas mexidas, até porque Hugo Oliveira descansou alguns jogadores nessa partida com os portistas.

O Benfica, terceiro classificado da Liga, pode atingir os 35 pontos em caso de vitória e, assim, apanhar o Sporting na tabela. Os encarnados estão numa das melhores fases da época: levam três vitórias consecutivas sem sofrer golos e seis triunfos nos últimos sete encontros.

Já o Famalicão, sexto classificado, com 23 pontos, pode igualar a pontuação do Gil Vicente (quarto), em caso de triunfo na Luz. Os famalicenses ainda não perderam fora de casa em jogos do campeonato.

O Benfica-Famalicão, agendado para as 20h45, terá arbitragem de André Narciso e acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.

