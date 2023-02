O Estádio do Sport Lisboa e Benfica (Luz) obteve a melhor nota (4,50) entre os nove recintos que receberam jogos da 21.ª jornada da I Liga portuguesa, confirmou a Liga, esta quinta-feira.

O Dragão e São Miguel completaram o pódio das melhores notas da jornada, ambos com 4,38. Por oposição, o relvado do Jamor, palco do Casa Pia-V. Guimarães, recebeu destacadamente a nota mais baixa da ronda (2,50).

Classificação dos relvados da 21.ª jornada:

Benfica – Estádio do Sport Lisboa e Benfica – Nota: 4,50

Porto – Estádio do Dragão – Nota: 4,38

Santa Clara – Estádio de São Miguel – Nota: 4,38

Gil Vicente – Estádio Cidade de Barcelos – Nota: 4,25

SC Braga – Estádio Municipal de Braga – Nota: 4,13

Estoril – Estádio António Coimbra da Mota – Nota: 3,38

GD Chaves - Municipal Engº Manuel Branco Teixeira – Nota: 3,38

Portimonense – Portimão Estádio – Nota: 3,38

Casa Pia - Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor – Nota: 2,50

Com as notas da 21.ª jornada, o relvado do Estádio do Benfica continua na liderança do ranking, com a melhor média entre todos os recintos (4,71), nos 12 jogos que já recebeu, entre Liga e Taça da Liga. Alvalade tem o maior acumulado pelos 13 jogos que já recebeu, mas uma média inferior, não só à Luz, como também ao Cidade de Barcelos, estando por isso no terceiro posto da classificação global.

