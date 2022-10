Restam apenas mil bilhetes para o clássico da 10.ª jornada entre FC Porto e Benfica, informaram os dragões nas redes sociais.



Os campeões nacionais recebem as águias, líderes da Liga, na próxima sexta-feira, às 20h15. O encontro do Dragão pode valer igualdade na liderança da tabela classificativa ou pode permitir aos encarnados alargarem a distância para um dos principais rivais no topo.



O Benfica tem 25 pontos, mais três que o FC Porto que soma 22.