Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 2-0 frente ao Benfica

«Tivemos mais e melhores oportunidades de golo do que o Benfica. Quando esteve onze para onze o jogo esteve equilibrado, tendo o Benfica mais bola, mas esteve controlado por nós. Só me lembro de uma oportunidade e de outra nossa.

Temos duas oportunidades para fazer o 1-0 e o Benfica ainda não tinha chegado à nossa baliza. Sofremos o primeiro golo, numa infelicidade nossa. Podíamos fazer o golo duas vezes e acabámos por sofrer o segundo. Ser grande também é isto, ter meia oportunidade e fazer golo. Nós não fomos eficazes, mas fomos claramente melhores, mesmo com menos um.

Eu digo que o resultado é injusto com factos. Não nos podemos esquecer da valia das duas equipas: os objetivos são diferentes, os orçamentos são diferentes, tudo é diferente. Nesse contexto, fomos melhores. Se olharmos à eficácia, o Benfica faz dois golos e é um justo vencedor. Se olharmos para os outros parâmetros do jogo, a minha opinião é diferente. Mesmo em inferioridade numérica, temos uma bola na barra, uma excelente defesa do Vlachodimos, o Samuel isolado, a recarga do Lourency e ainda temos outra bola parada. Não me lembro de nenhuma jogada do Benfica que foi perigosa para nós.

Tivemos uma organização defensiva muito boa. Colocámos duas linhas de quatro muito juntas e não defendemos com muita gente, defendemos com qualidade. Isso fez com que retirássemos espaço ao Benfica e que pudéssemos ser fortes na transição ofensiva. Depois de ficarmos com menos um jogador, tudo ficou mais difícil. Cada vez que tínhamos três jogadores para finalizar, isso tem custos.

[a estratégia passava por aquilo que aconteceu, mas com onze jogadores?] Nós tínhamos como princípio pressionar alto e sabíamos que podíamos jogar com o tempo. Quanto mais tempo conseguíssemos manter o resultado em aberto, podíamos manter uma vantagem psicológica sobre o Benfica. Depois de sofrer, já era difícil com onze, pior ficou com dez. Não quero tirar mérito ao Benfica, mas é injusto para os meus jogadores.

[O que fica a sentir o plantel depois de um jogo destes?] Acredito que num futuro vamos jogar menos e ganhar, o futebol é assim. Hoje foi o Benfica a ter essa felicidade, não estou a dizer que não fez por isso, o que valoriza mais a nossa exibição. Agora é pensar no próximo e acreditar que já na próxima quarta vamos ter mais felicidade».