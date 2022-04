Declarações do futebolista do Famalicão, Riccieli, à BTV, após o empate sem golos no Benfica-Famalicão, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil, eles tiveram mais posse de bola e oportunidades, mas nós também tivemos algumas, infelizmente não aproveitámos, mas conseguimos sair daqui com um ponto, muito importante nesta reta final.»

«É só mais um ponto, vamos em todos os jogos em busca dos três pontos. Infelizmente não conseguimos, mas foi mais um ponto para a nossa caminhada, todo o ponto conta.»