Richard Ríos, médio do Benfica, em declarações na flash interview da BTV após a vitória (3-0) frente ao V. Guimarães, a contar para a 17.ª jornada da Liga. 

Feliz pelas duas assistências

«Uma vitória muito importante. Temos vindo a trabalhar muito. A semana foi longa para trabalharmos, o que é bom. Não tínhamos tido tanto tempo para trabalhar juntos. Isso deu resultados. Feliz pelas duas assistências mas fico mais feliz pela vitória. Acho que merecíamos.»

 

