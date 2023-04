O Benfica venceu, este domingo, o Rio Ave, por 1-0, numa partida disputada em Vila do Conde e referente à 26.ª jornada da Liga.

Gonçalo Ramos, aos 49 minutos, fez o único golo do encontro, após um passe de João Mário.

Com este triunfo, o líder Benfica passa a somar 71 pontos, mais 12 do que o segundo classificado, o FC Porto, que tem um jogo por disputar. Já o Rio Ave, é nono, com 33 pontos.