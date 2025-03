O Benfica foi dono e senhor do jogo durante uma hora, tinha quase como um dado adquirido uma vitória tranquila, mas teve de saber sofrer e suar o que talvez não estivesse à espera para vencer o Rio Ave, em Vila do Conde, por 3-2.

A equipa treinada por Petit recuperou de uma desvantagem de dois golos, quando o desenrolar do jogo pouco fazia prever, fazendo tremer a águia, que acabou por ter no feitiço turco do recém-entrado Kerem Aktürköglu a solução contra a bipolaridade momentânea.

É que o Benfica, que chegou à vantagem com um golaço de Kökcü à meia-hora de jogo, num momento de inspiração individual que refletia o controlo e o domínio da equipa de Bruno Lage até então, tremeu quando o Rio Ave marcou. Depois, errou e sofreu o empate. Valeu-lhe a frescura saída do banco para manter-se firme na tentativa de colagem ao líder Sporting.

Até ao golaço de Kökcü, o Benfica já tinha ameaçado Miszta por uma mão de vezes, mas as tentativas – sobretudo as de Pavlidis, Bruma e Amdouni – esbarraram nas mãos do guarda-redes polaco, ou na defensiva vilacondense.

Perto do intervalo, já com o Benfica na frente, Pavlidis cheirou o segundo golo após um bom lance de Amdouni. A vantagem ao tempo de descanso parecia suave para o Rio Ave, que foi fiel à tentativa de sair a jogar sempre com bola no pé, mas pouco perigo criou. Exceção feita a um remate de Clayton (20m).

Mas o 2-0 para o Benfica surgiu mesmo na fase inicial da segunda parte: Pavlidis, de penálti, depois de João Gonçalves assinalar falta de Vrousai sobre o compatriota, dobrou a vantagem encarnada (53m).

Só que as coisas mudaram (e de que maneira) a partir do minuto 64. O Rio Ave, pouco perigoso na frente até então, teve no pontapé de livre direto de Brandon Aguilera uma súbita e forte dose de esperança na recuperação.

De tal forma que o Benfica, até então controlador, confortável e confiante com o andar dos acontecimentos, perdeu quase tudo isso em dez minutos. O Rio Ave, também empolgado pelos adeptos, cresceu, ameaçou… e Clayton aproveitou o deslize de Florentino após um passe de Trubin para fazer o 2-2 (75m).

Imediatamente antes, Lage tinha lançado Renato Sanches, Aktürköglu e Belotti (por Kökcü, Amdouni e Pavlidis) e o deslize encarnado em Vila do Conde só não aconteceu porque, do banco, saiu a solução – outra vez vinda dos lados do Mar Egeu – para a vitória. De um turco. Aktürköglu, servido por Aursnes, contornou Miszta, devolveu o Benfica à vantagem e garantiu os três pontos, num jogo que ainda teve uma bola ao poste de Aktürköglu e a expulsão de Clayton a fechar.

Foi o feitiço do Harry Potter turco contra a bipolaridade momentânea. E a endireitar a nau encarnada, que ainda navegou por águas movediças em Vila do Conde na corrida ao título.