FIGURA: Kökcü

Foi um autêntico farol a orientar a nau encarnada em Vila do Conde. O médio turco, que serviu de apoio muitas vezes a Otamendi e António Silva na primeira fase de construção, ao aparecer frequentemente à esquerda dos centrais para a saída a jogar, foi fundamental na ligação defesa-ataque e também no marcador. Aos 30 minutos, assinou o momento do jogo. Um golaço de pé direito, a desbloquear o 0-0. Fez o seu 10.º golo na época 2024/25, na terceira jornada seguida a marcar na Liga, depois de ter marcado a Boavista e Nacional.

MOMENTO: Aktürköglu entra e decide a favor do Benfica (80m)

O Benfica tremia depois de ter visto escapar dois golos de vantagem em 11 minutos e também, de forma súbita, o controlo do jogo. Porém, Kerem Aktürköglu, saído do banco cerca de seis minutos antes, devolveu a vantagem aos visitantes, rumo aos três pontos para a equipa treinada por Bruno Lage, que somou a sexta vitória seguida na Liga.

OUTROS DESTAQUES

Pavlidis: o grego tanto tentou e tanto ficou perto do golo, sobretudo na primeira parte, que lá deixou a sua marca na segunda. Aos 53 minutos, de penálti, dobrou a vantagem do Benfica, depois de um lance em que tentou “furar” entre três adversários na área, vendo João Gonçalves assinalar grande penalidade, por falta de Vrousai sobre si. Foi o 20.º golo esta época pelo Benfica.

Brandon Aguilera: o médio internacional pela Costa Rica relançou o jogo numa altura em que o Benfica tinha vantagem de 2-0 e tudo, aparentemente, controlado. Um livre direto bem batido diminuiu a desvantagem e animou o duelo para a meia-hora final.

Aktürköglu: entrada decisiva para o quarto de hora final de jogo, com o golo que deu a vitória ao Benfica, o seu 12.º esta época, mas apenas o segundo em 2025, depois do que fez ao Mónaco para a Liga dos Campeões.

Clayton: batalhou, embora sem grande sucesso, nas poucas aproximações que o Rio Ave teve à baliza do Benfica… até que ao minuto 75 não perdoou. Oportuno, aproveitou o deslize de Florentino após um passe de Trubin, ganhou a bola, contornou o ucraniano e fez o 2-2. Números de respeito para o avançado brasileiro em 2024/25: 17 golos! Isto pela positiva, até ao dado negativo da noite. Já amarelado (com o nono amarelo na Liga que o tirava do jogo com o Casa Pia), foi expulso em tempo de compensação.

Bruma: agitou o ataque dos encarnados pelo lado esquerdo, a par de Álvaro Carreras, estando em alguns dos lances mais perigosos do Benfica, nomeadamente na boa primeira parte da equipa visitante.