Nicolás Otamendi, Sudakov e Andreas Schjelderup são as novidades no onze do Benfica para o jogo com o Rio Ave, da 18.ª jornada da Liga portuguesa, marcado para as 20h30 deste sábado.

António Silva e Sidny Cabral, duas das opções que saem do onze inicial em relação à derrota com o FC Porto para a Taça de Portugal (1-0), estão entre os suplentes. Richard Ríos está lesionado.

No Rio Ave, em relação à vitória ante o Casa Pia (3-1), entra Athanasiou e sai Marious Vrousai, que nem entre os suplentes está.

- Siga, ao minuto, o Rio Ave-Benfica.

RIO AVE: Miszta; Petrasso, Brbec, Nelson Abbey; João Tomé, Brandon Aguilera, Andreas Ntoi, Athanasiou; André Luiz, Clayton, Spikic.

BENFICA: Trubin, Dedic, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl, Aursnes, Barreiro, Sudakov, Prestianni, Schjelderup e Pavlidis.

SUPLENTES DO RIO AVE: Kevin Chamorro, Panzo, Diogo Bezerra, Zoabi, Papakanellos, Nikitscher, Liavas, Omar Richards, Olinho.

SUPLENTES DO BENFICA: Diogo Ferreira, António Silva, Enzo Barrenechea, Franjo Ivanovic, Sidny Cabral, Manu Silva, Bruma, José Neto, João Rego.

No jogo da primeira volta, disputado a 23 de setembro, houve empate a um golo: Sudakov (86m) e André Luiz (90+1m) fizeram os golos do jogo, que foi o segundo de Mourinho no regresso ao Benfica, o primeiro na Luz.

Cláudio Pereira é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por Tiago Costa e João Bessa Silva. O quarto árbitro é Fábio Melo. No vídeo-árbitro vai estar Pedro Ferreira, assistido por Jorge Fernandes.

O Benfica parte para este jogo no terceiro lugar, com 39 pontos, a seis do Sporting (que já venceu o Casa Pia nesta jornada por 3-0) e a dez do líder FC Porto, que joga em Guimarães ante o Vitória, no domingo.

Já o Rio Ave, à partida para a jornada, é 10.º classificado, com 20 pontos, os mesmos de Estoril (9.º) e Alverca (11.º).