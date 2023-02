Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após o triunfo (0-2) frente ao Vizela:

«Foi muito difícil. Já esperávamos que fosse. É muito difícil jogar contra o Vizela, uma equipa muito corajosa, com momentos muito bons na transição. Não foi o jogo perfeito da nossa parte, mas conseguimos a vitória. Precisámos de ter sorte em alguns momentos hoje, mas especialmente estes jogos têm de se ganhar. Não tivemos pleno equilíbrio e isso viu-se na estabilidade defensiva. É mais um passo para nós».

[O Vizela podia ter marcado em vários momentos, como se explica?] «Podiam ter marcado por mais do que uma ocasião, o Vizela também podia ter ganho. Para mim a principal explicação é o Vizela: são fortes nas segundas bolas, têm jogadores rápidos, acreditaram. No final penso que estes jogos difíceis são para ganhar. Costumamos ser uma equipa forte, com domínio, hoje foi mais equilibrado e mesmo neste tipo de jogos temos de ganhar».