Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após o triunfo (0-2) frente ao Vizela. O técnico foi questionado sobre o fcato de ser expulso.

[Como explica os momentos finais do jogo, em que foi expulso?] «Reagi às provocações dos adeptos que estavam por trás de mim [há imagens que mostram uma água a ser atirada para o treinador e o técnico a devolvê-la para a bancada], o que não é permitido. Aceito a expulsão».

[Espera que os próximos jogos, até ao final da temporada, possam ser cada vez mais assim?] «Cada jogo tem a sua história. Temos de manter a calma e ter paciência em todos os jogos. Este jogo foi difícil, teremos um jogo com outra história frente ao Famalicão, mas não sei se teremos mais destes jogos pela frente, isto é o futebol cada equipa tem o seu plano, mas cada jogo é diferente».