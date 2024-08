Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (1-1) frente ao Moreirense:



[Animosidade dos adeptos] «Os adeptos apoiaram muito a equipa desde o início e quando não se ganha ficam desapontados. Mesmo quando fomos campeões, quando perdíamos jogos, havia contestação: é o Benfica. Aceitamos, temos de ganhar jogos, é a única forma de deixar os adeptos contentes e criar uma boa atmosfera».

[Falou com Rui Costa no final do jogo?] «Não».