Roger Schmidt, treinador do Benfica, esclareceu nesta sexta-feira a polémica em torno de João Victor, defesa que não ficou convocado para a deslocação da formação encarnada a Milão.

«Não é uma mensagem para o grupo. Eu posso perceber o João, ele não tem jogado tanto esta época, está desapontado, às vezes não é fácil para um treinador ser justo com todos. Ele esteve muitas vezes de fora, mas não posso aceitar que isso afete a motivação e o desempenho nos treinos», começou por dizer o técnico, na conferência de imprensa prévia ao jogo contra o Estoril, da oitava jornada da Liga.

O treinador do Benfica garantiu que continua a contar com João Victor. «É uma regra: os jogadores, mesmo que estejam a passar por momentos difíceis, têm de ser profissionais e dar tudo nos treinos. Mas já falei com o João sobre isso, está tudo claro, é uma situação normal e ele é um jogador do grupo», salientou.

Em relação à visita ao António Coimbra da Mota, o germânico assumiu esperar dificuldades e deixou elogios aos canarinhos.



«Espero um jogo difícil como os outros que tivemos fora de casa. O Estoril é uma equipa melhor do que aquilo que a classificação mostra. Já mostraram esta época que podem jogar bom futebol e marcar golos. Têm tido algum azar. Têm um novo treinador e muitos jogadores novos. É um jogo muito importante para nós antes da pausa para as seleções», referiu.



O Estoril-Benfica está agendado para as 20h30 deste sábado, no Amoreira.