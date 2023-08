Roger Schmidt, treinador do Benfica, comentou desta forma a vitória frente ao Estrela. Declarações na flash interview da BTV (2-0):

«Podíamos ter vencido mais facilmente, tivemos muitas oportunidades, mas por vezes isso não acontece. Defrontámos um guarda-redes muito bom, eles defenderam com muitos jogadores, mesmo assim criámos muitas oportunidades. Por isso é que é preciso ser paciente, acreditar sempre, ter atenção aos contra-ataques e no momento certo decidir. As substituições hoje também foram muito importantes. O David Neres mudou o jogo, o Casper marcou o seu primeiro golo, o Samu (Samuel Soares) também bem.

«O primeiro golo é sempre importante. Podíamos ter marcado quatro, cinco, seis golos, mas quando se falha, o adversário fica mais confiante. Mostrámos boa mentalidade, boa qualidade, bom futebol, mostrámos bom futebol, criámos oportunidades, portanto estou feliz. Tivemos muitas oportunidades, só marcámos dois golos, mas hoje chegou.»