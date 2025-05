Bruno Lage, em declarações na conferência de imprensa, após o empate a um golo entre Benfica e Sporting, na 33.ª jornada da Liga:

[Como foi a preparação para o jogo e se sentiu nervoso pela importância do dérbi?]

«Estou tranquilo, tal como já tinha dito, estes são os jogos que me deixam menos stressado, a semana foi tranquila, apesar de saber o que o jogo representava. Queremos muito ser bicampeões, mas temos de olhar para a vida como ela é. Não estou aliviado porque temos mais um jogo para fazer e há que organizá-lo, para sermos bicampeões. A minha família sofre muito mais do que eu e devem ter tomado uns calmantes. Era a semana em que estava mais tranquilo,»

[Há alguém no V. Guimarães que vai fazer de tudo para lhe custar o campeonato na última jornada?]

«Acredito que sim, os adeptos ficaram magoados por me ter ido embora a meio da época, mas levo pelo lado positivo. É natural que exista essa mágoa. Vi jogadores do V. Guimarães a levarem o quinto amarelo para jogarem contra o Sporting na última jornada e sei bem a qualidade daquela equipa. Vocês (jornalistas) já o disseram algumas vezes, é das melhores equipas do campeonato e praticam bom futebol, faziam-no comigo e continuam a fazê-lo com o Luís Freire.»