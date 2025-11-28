Rui Costa esclareceu os adeptos do Benfica quanto ao possível interesse das águias em Rafa Silva, apontando para o facto do avançado português ser jogador do Besiktas.

À chegada ao Aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira, o presidente das águias recusou ainda apontar o ex-Benfica como um «presente de Natal» para os benfiquistas e atirou que os jogadores do atual plantel é que têm essa missão, ou seja, ganhar os jogos todos até ao fim do ano.

«Rafa é jogador do Besiktas, não é jogador do Benfica, não vale a pena estar a falar desse aspeto. Presentes de Natal quem tem de dar são os jogadores que estão cá e que têm de fazer para ganhar os jogos que temos até ao fim do ano», referiu.