O clima está tenso nas hostes encarnadas e Moreira de Cónegos, a segunda saída ao Minho em que o Benfica deixa pontos, foi palco para mais um capítulo da animosidade entre os adeptos encarnados e Roger Schmidt, assim como Rui Costa.

O técnico alemão do Benfica foi muito contestado, com os apupos, de resto, a começarem logo a seguir ao golo sofrido pelo Benfica ainda na primeira parte, que viria a ser anulado.

Desde então o clima não mais foi o mesmo, com os insultos a saírem a cada momento menos feliz da equipa, quase sempre direcionados a Roger Schmidt, mas também com baterias apontadas ao presidente.

Quando o Benfica sofreu o golo, aos 85 minutos, Rui Costa deixou de imediato a tribuna presidencial debaixo de muitas bocas e com vigia de perto por parte do segurança que o acompanhou.

Nem o penálti convertido no último fôlego serenou os ânimos, com os adeptos a mostrarem lenços brancos no final, pedindo a demissão quer do técnico quer do presidente das águias.

Estiveram no recinto do Moreirense 5244 adeptos, casa cheia, sendo que a maioria era afeta ao Benfica. Os encanados jogaram em casa, fazendo sentir de forma ainda mais vincada a contestação.