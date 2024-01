A entrevista agora divulgada pela Liga TV foi a intervenção de Rui Costa no encontro Thinking Football Summit (setembro de 2023), tendo sido recuperada pela Liga Portugal para o lançamento da sua nova plataforma.

Na altura, antes de começar a fase de grupos da Liga dos Campeões, Rui Costa tinha dito que, apesar de parecer «uma utopia», deveria sonhar com a conquista da Champions.

«Não alimentar esse sonho num clube desta dimensão e grandeza seria uma estupidez», disse o presidente do Benfica, em setembro.

Na altura, para demonstrar como é difícil vencer a prova, até apontou o exemplo do Manchester City, que, apesar do seu poderio financeiro, só na época passada tinha conseguido conquistar o troféu.

A totalidade da entrevista foi agora divulgada pela Liga TV.

A questão financeira também foi tema quando se falou da possibilidade de fazer regressar ao Benfica alguns dos jogadores mais queridos e apreciados pelos adeptos.

«Ainda hoje se fala de jogadores que os nossos sócios e adeptos querem voltar a ver a vestir a nossa camisola. Os próprios jogadores já demonstraram isso, mas as pessoas têm de compreender que na grande maioria dos casos isso nem chega à parte do jogador, porque entre clubes não há acordo. O Benfica não está em condições de chegar ao Manchester City e pagar 100 milhões de euros por um jogador, falando do caso do Bernardo Silva», afirmou.

Rui Costa recordou o seu caso pessoal, quando, ao longo dos anos de carreira em Itália, sempre alimentou o desejo de acabar a carreira no Benfica, acabando por vir só numa fase tardia e sem custos para o clube.

«Quando fui para o Milan, e os preços não tinham nada a ver com o que se paga agora, o clube pagou 43 milhões de euros», lembrou. Isso, além de, quando saiu da Luz, ter chegado a tirar fotografias com a camisola do Barcelona, tendo acabado por ir para a Itália, já que «a Fiorentina ofereceu mais dinheiro ao Benfica e o clube estava numa situação precária».