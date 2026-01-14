O Benfica abriu diálogo com o banco norte-americano JPMorgan na tentativa de encontrar um empréstimo. Segundo a agência noticiosa norte-americana Bloomberg, especializado em economia e finanças, a direção do clube equaciona seguir a via dos maiores rivais para garantir financiamento.

Essa verba serviria para a ampliação do Estádio da Luz e reformulação das zonas envolventes, no chamado 'Benfica District', uma das bandeiras da candidatura de Rui Costa à presidência do clube, em outubro.

Segundo as estimativas da direção atual, essas obras podem custar cerca de 300 milhões de euros (ampliação do Estádio da Luz cerca de 75 milhões de euros, mais o Benfica District, orçado em 220 milhões de euros).

A mesma fonte refere que as negociações com esse banco em específico estão numa fase inicial, mas que os encarnados sondaram outras instituições financeiras.

Recorde-se que FC Porto e Sporting já garantiram financiamento junto do JPMorgan anteriormente. Os dragões renegociaram dívida num valor de 115 milhões, enquanto os leões procuraram um financiamento de 225 milhões.

O projeto recebeu já aprovação tanto dos acionistas, como dos associados do clube. Prevê-se que a lotação do estádio aumente para 80 mil lugares sentados, além da construção de áreas de comércio e entretenimento nas zonas adjacentes ao estádio.