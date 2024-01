Roger Schmidt teve impacto imediato quando chegou ao Benfica e viu o clube renovar-lhe o contrato ainda antes de garantir a conquista do título de campeão nacional.

Esta época, todavia, o sub-rendimento de alguns reforços e, em especial, a campanha na Liga dos Campeões, fizeram com que muitos adeptos contestassem o técnico alemão. Rui Costa sempre o defendeu e, na entrevista agora divulgada pela Liga TV, assumiu que Schmidt foi uma escolha pessoal.

«Foi uma aposta minha, assumo essa aposta se correr mal, mas foi a escolha que eu fiz. Uma escolha enquadrada no momento que vivíamos. Vínhamos de três anos sem ganhar, com muita polémica em torno da equipa. Com o devido respeito que me merece e tem qualquer treinador português, na minha visão era necessário um treinador estrangeiro», afirmou.

«Queria um treinador com outras ideias, um novo perfil, que estivesse desligado do que eram os movimentos em torno do clube, de todo o ruído em termos de comunicação social. E sendo estrangeiro, a falar uma língua diferente da nossa, não iria estar a par do que a imprensa diária iria dizer. Acredito que, naquele momento, qualquer treinador português seria condicionado por isso se as coisas não começassem bem. Depois o Roger Schmidt já nos tinha defrontado quatro vezes, tinha seguido o trajeto deste treinador e achei, e continuo a achar, que tinha aquela filosofia que eu queria implementar no Benfica», acrescentou