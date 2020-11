Quase cinco anos depois, o Sporting volta a ser líder no final de uma jornada da Liga.

A derrota do Benfica no Bessa, nesta segunda-feira, deixa a equipa de Rúben Amorim isolada na liderança, com 16 pontos, mais um do que o rival da Segunda Circular.

Desde fevereiro de 2016 que o Sporting não chegava ao fim de uma jornada na liderança isolada na Liga.

Na 24.ª ronda da edição 2015/16, sob o comando de Jorge Jesus, curiosamente, os leões até empataram a zero em Guimarães, mas estavam com um ponto de vantagem sobre o Benfica (e mais quatro do que o FC Porto).

Só que na ronda seguinte o Benfica foi a Alvalade ganhar por 1-0, com um golo de Mitroglou, e não só saltou para o primeiro lugar, como embalou para a conquista do título.

Quase cinco anos depois, o Sporting volta a saborear a liderança.