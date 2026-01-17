João Tomé, em declarações na flash interview da SportTV, após a derrota frente ao Benfica (2-0), na 18.ª jornada da Liga:

Análise à derrota frente ao Rio Ave

«Sabíamos que eles iam entrar a matar, tentámos defender mais na primeira parte, mas acho que os golos que sofremos foi de uma forma um pouco infeliz. Conseguimos aguentar-nos, no segundo tempo dividimos mais o jogo e não conseguimos reduzir por um fora de jogo no limite. Um jogo sem muitas oportunidades para os dois lados e o Benfica vence graças aos dois golos que marca.»

Dinâmicas do Benfica e segunda volta do Rio Ave na Liga

«Schjelderup? Não sabíamos qual era o onze que o Benfica ia apresentar, porque costumam rodar muito na ala esquerda. A dinâmica deles é muito boa, têm jogadores de muita qualidade. Acreditamos que vamos fazer uma segunda volta ainda melhor do que a primeira, temos muito para mostrar. Apesar de ter feito a formação toda no Benfica, é um jogo como todos os outros, contra um grande e tenho de o encarar como encaro todos os outros.»