Samuel Dahl atingiu a marca redonda dos 50 jogos pelo Benfica no triunfo, frente ao Farense (2-0), que garantiu o apuramento das águias para os quartos de final da Taça de Portugal.

Numa entrevista à BTV conduzida por Andreas Schjelderup, o lateral-esquerdo sueco confessou que «somar 50 jogos por este clube é um sentimento incrível», definindo a «vitória na Supertaça, esta época, contra o Sporting», como o mais especial de todos.

«Jogar muito, jogar bem e, acima de tudo, ganhar» são os objetivos definidos por Dahl para os próximos tempos no Benfica, ele que considera «incrível» ter como treinador José Mourinho.

«Tem sido muito bom, tanto para a equipa como para mim. Tornou-me mais confiante. Sinto que acredita em mim e é muito fácil jogar quando sei que o tenho por perto», explicou o internacional sueco, de 22 anos.

Nos primeiros 50 jogos pelo Benfica, Dahl, que chegou à Luz oriundo da Roma, soma dois golos e seis assistências. A estreia a marcar pelas águias deu-se esta época, no triunfo por 3-0 em Guimarães para o campeonato.