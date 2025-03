Sandro Cruz, jogador do Gil Vicente, em declarações à flash interview da Sport TV, após a derrota caseira com o Benfica, por 3-0, no jogo em atraso da 24.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

«O Benfica entrou muito forte e a vitória é justa. Nas duas partes o Benfica teve muito mais controlo, meteu muita velocidade e criou muitas dificuldades. Muitos jogadores na frente e não tivemos capacidade para pressionar, tentar ser melhores e causar dificuldades. Acho que nos batemos bem, mas tenho de dar os parabéns ao Benfica pela vitória.»

[Foi duro sofrer o 2-0 logo no início da segunda parte?]

«Sim, claramente. Entrar na segunda parte a sofrer um golo é sempre desmotivante. Ainda por cima contra estas equipas grandes, pois o Benfica estava a colocar um ritmo muito alto no jogo. Não conseguimos reagir e acabámos por sofrer o terceiro golo já no final. Temos de levantar a cabeça já no próximo jogo, que é muito importante para nós.»

[Jogo contra o Boavista é o mais importante do campeonato?]

«Claramente, porque é o próximo! Temos de levantar a cabeça, trabalhar e pensar no próximo jogo. Temos de estar focados e dar o clique. É isso que nos tem faltado. A equipa tem assimilado as ideias do mister e vamos estar prontos para terça-feira.»

[Aplaudido pelos adeptos do Benfica quando foi substituído]

«Foram nove anos a representar o Benfica. Um clube muito grande. Deu-me muito. Ajudou-me muito para estar nestes palcos. Dar um agradecimento enorme à estrutura, ao presidente, a todos os treinadores que apanhei, aos adeptos que me deram esta força. Quando fiz a minha estreia pela equipa principal apoiaram-me. Tudo de bom para o Benfica e eu sigo o meu caminho.»