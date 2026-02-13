Liga
Há 39 min
Santa Clara-Benfica, 1-2 (resultado final)
Encarnados apanham, para já, o Sporting e aproximam-se do FC Porto
O Benfica venceu o Santa Clara, por 2-1, nos Açores, no jogo de abertura da 22.ª jornada.
Um golo de Pavlidis e um autogolo de Paulo Victor, ambos na primeira parte, deram o triunfo à equipa de José Mourinho, que ainda sofreu até ao fim. Tudo graças à estreia a marcar de Gonçalo Paciência, que reduziu no início da segunda parte, num lance em que Trubin comprometeu e muito.
Santa Clara-Benfica, 1-2: ficha e filme do jogo
Com este resultado, os encarnados apanham, para já, o Sporting e aproximam-se do líder FC Porto.
