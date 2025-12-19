Satisfatório e muito satisfatório: a avaliação do CA à arbitragem do Benfica-Sporting
Trabalho da equipa de António Nobre satisfatório, o do VAR Rui Costa com avaliação ainda melhor
(em atualização)
A equipa de arbitragem liderada por António Nobre, no Benfica-Sporting da 13.ª jornada da Liga, recebeu apreciação satisfatória, enquanto o trabalho de videoarbitragem, que teve Rui Costa assistido por Paulo Brás, recebeu um «muito satisfatório», avaliação máxima dada nestas apreciações do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
SL Benfica - Sporting CP
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
CD Santa Clara - Casa Pia
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
AFS - Rio Ave FC
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
FC Famalicão - SC Braga
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
GD Estoril Praia - Moreirense FC
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
CF Estrela - FC Arouca
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
FC Alverca - CD Nacional
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
CD Tondela - FC Porto
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Vitória SC - Gil Vicente FC
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório