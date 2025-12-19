(em atualização)

A equipa de arbitragem liderada por António Nobre, no Benfica-Sporting da 13.ª jornada da Liga, recebeu apreciação satisfatória, enquanto o trabalho de videoarbitragem, que teve Rui Costa assistido por Paulo Brás, recebeu um «muito satisfatório», avaliação máxima dada nestas apreciações do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

SL Benfica - Sporting CP
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório

CD Santa Clara - Casa Pia 
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

AFS - Rio Ave FC
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

FC Famalicão - SC Braga
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

GD Estoril Praia - Moreirense FC
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

CF Estrela - FC Arouca
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório

FC Alverca - CD Nacional
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

CD Tondela - FC Porto
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Vitória SC - Gil Vicente FC
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório