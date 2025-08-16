Bernardo Schappo, em declarações à flash interview da Sport TV, após a vitória do Benfica sobre o Estrela da Amadora por 1-0:

«Esperávamos pontuar na nossa casa e acho que fizemos um jogo equilibrado. Críamos dificuldades ao Benfica e sinto que poderíamos ter saído daqui com um ponto. A equipa está de parabéns e agora temos de nos focar no jogo com o Alverca da próxima semana.

O mister está a fazer bem o trabalho, só temos de evoluir e continuar a trabalhar. Se chegarmos aqui na próxima semana e não correspondermos este jogo não vale de nada. Queremos somar a primeira vitória no campeonato.

São jogadores de muita qualidade, tentei estudar o máximo possível. Falhámos apenas no detalhe do penálti, que para nós não foi, mas não estou aqui para falar da equipa de arbitragem.»