Integrado no estádio dos sub-21 da Noruega, Andreas Schjelderup deu uma entrevista à «TV2» e falou sobre diversos temas relacionados com o Benfica, entre eles a importância de Di María para o seu crescimento.

Em declarações ao canal norueguês, o extremo destacou a qualidade que o companheiro de equipa apresenta aos 36 anos e admitiu mesmo que olha para Di María como «um exemplo».

«É uma boa pessoa e um jogador ainda melhor. Posso dizer que é um exemplo. Tento aprender tudo o que é possível com ele, mas há algo que não dá para ele me ensinar: o talento. O facto dele ainda apresentar o nível que apresenta aos 36 anos é realmente impressionante», referiu.

Na mesma entrevista, Schjelderup falou sobre a ligação que construiu com o compatriota Fredrik Aursnes e todo o processo que levou à transferência para o Benfica, em janeiro de 2023.

«Transferência para o Benfica? Foi algo grande, naquele momento pensei um pouco sobre a situação, mas passados dois anos já não penso nisso. Acima de tudo estou-me a divertir muito, a cidade e o clube são agradáveis», admitiu o avançado.

«Aursnes? Somos vizinhos e é bom ter um norueguês aqui ao lado, com quem possa conversar e relaxar fora de campo. Ele mora do outro lado do corredor. É uma excelente pessoa», acrescentou.