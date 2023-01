Declarações do treinador do Benfica, Roger Schmidt, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória por 2-0 ante o Paços de Ferreira, em jogo da 20.ª jornada da I Liga:

[Momento de Draxler:] «Provavelmente precisa de tempo. Está melhor do que há alguns meses, numa condição física completamente diferente, jogou bem aqui e no Santa Clara, mas sabemos e concordamos que podemos jogar melhor, ter mais momentos decisivos no jogo, ações de golo. Sabemos disso, ele mostra no treino e estamos a trabalhar arduamente. Penso que ele vai jogar bons jogos pelo Benfica nas próximas semanas e meses e, com certeza, vai tornar-se decisivo esta época. Estou convencido disso, mas sim, precisa de tempo e estamos a trabalhar para construir confiança e tê-lo nas melhores condições, mas cada minuto vai ajudar.»

[Se o Benfica perdeu foco depois dos golos:] «Penso que depois de meia hora, penso que perdemos muitas bolas, erros fáceis, não fomos tão focados na posse de bola. Mas falámos ao intervalo e, na segunda parte, fizemo-lo melhor. Mas eu penso que temos sempre de respeitar o adversário. Temos de aceitar a história do jogo, foi um pouco por nós, mas também pelo adversário.»