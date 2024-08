Roger Schmidt, em declarações à flash interview da BTV, após a vitória do Benfica por 3-0 sobre o Casa Pia, num jogo a contar para a segunda jornada da Liga:

«Jogámos um bom jogo, criámos bons momentos no ataque na primeira parte, precisávamos de marcar um golo e com um golo ganhámos confiança. Podíamos ter marcado mais mas estamos felizes, depois de termos perdido era importante mostrar uma reação e quero dar os parabéns aos meus jogadores. Acima de tudo temos de respeitar o adversário, com o empate o Casa Pia ganhou confiança e tentámos não dar qualquer oportunidade ao adversário. Esse é o desafio nestes jogos. Os jogadores mostraram muito empenho, precisávamos de mais presença na área e ter outras armas em campo, os jogadores que entraram estiveram bem, o Kökcü, o Tiago Gouveia e o Marcos Leonardo, que foi pai esta semana e queria marcar, espero que o faça na próxima semana.»