Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa do Municipal de Arouca, após a vitória por 3-0 frente aos arouquenses, numa partida da 16.ª jornada da Liga:



«Camisolas de Eusébio? Era uma razão muito importante para ganhar o jogo hoje. Foi uma motivação extra para os jogadores fazerem um bom jogo. Acho que estivemos bem. Para mim a forma como começámos a segunda parte foi decisiva. Mostrámos intenção de decidir o jogo. O relvado não estava fácil para nenhuma equipa. O Arouca está bem, é uma equipa compacta, mas às vezes correu alguns riscos. Conseguimos atacar os espaços nas costas da defesa do Arouca e no final, marcámos três bons golos. Tivemos de defender alguns momentos perigosos, mas foi uma vitória justa. Fico feliz por ganharmos este tipo de jogos que não são fáceis.



Acho que tivemos bons momentos também na primeira parte e dois golos que foram anulados. Na minha opinião, falhámos um pouco o tempo para atacar o espaço nas costas da defesa do Benfica, ter mais combinações, envolver mais jogadores. O mesmo sem a bola na pressão e apoio à linha defensiva. Falámos disso ao intervalo que podíamos fazer melhor, estar mais unidos e apoiar mais os médios e a linha defensiva. Os jogadores começaram bem a segunda parte, ganharam mais bolas no meio-campo adversário e a partir daí, criámos boas ocasiões e marcámos. Houve mais união e intensidade com e sem bola.»