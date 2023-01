Declarações do treinador do Benfica, Roger Schmidt, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória por 2-0 ante o Paços de Ferreira, em jogo da 20.ª jornada da I Liga:

«Estamos contentes por termos ganho, esperávamos um jogo difícil e foi um jogo difícil, penso que foi importante começar bem, a jogar para a frente e a equipa marcou cedo, o que ajuda sempre. Às vezes, esta época, falhámos um pouco as primeiras oportunidades, hoje fomos eficientes e penso que jogámos muito bem, mas depois mostrámos aspetos diferentes. O Paços também mostrou qualidade, tem jogadores experientes, conseguiram criar, também tiveram algumas ocasiões. Às vezes não damos nada ao adversário, mas hoje temos de aceitar que eles encontraram soluções e tivemos de mostrar a nossa qualidade a defender. Foi um jogo difícil, mas penso que por fim merecemos ganhar e foi importante.»

[Como se sentiu ao jogar num “Mini Estádio da Luz]: «(risos) Temos uma boa estatística fora, mas também é porque temos muitos adeptos em todo o lado. Foi um bom ambiente dos dois lados, mas podemos contar sempre com os adeptos e é sempre uma motivação vir aos estádios e ver tantos benfiquistas. Temos de jogar bem e fazê-los felizes, é uma motivação.»

[Saída de Gonçalo Ramos com queixas físicas, o que sabe do seu estado:] «Não muito, teve problemas numa das coxas e temos de ver qual é o problema, sentiu alguma dor e, normalmente, não é bom sinal.»