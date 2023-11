Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na BTV após o triunfo frente ao Sporting (2-1):

«Foi um jogo muito difícil para as duas equipas, duas equipas com muita qualidade e intensidade. Mesmo com o cartão vermelho, foi difícil encontrar soluções e espaços. Hoje, a solução foi acreditar até ao último segundo. Penso que os meus jogadores merecem ganhar este jogo, não foram fáceis estas semanas e hoje jogar um jogo destes, com esta história...tenho muito respeito pelos meus jogadores.»

«Na primeira parte, a diferença entre as duas equipas foi o golo, mas nós também tivemos oportunidades. A mentalidade no futebol é crucial, para além da tática e de todos os outros aspectos. Demonstrámos isso hoje.»

«Precisamos agora de algum descanso, mas descansar com a vitória de hoje foi algo fantástico, foi uma grande vitória.»