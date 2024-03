Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa no Estádio do Dragão, após a derrota por 5-0 com o FC Porto, na 24.ª jornada da Liga:

«[O que falhou no seu plano? Pode ter ficado sem condições para continuar com o cargo?] Penso que já disse tudo.»

«[Sente que tem de pedir desculpa aos adeptos?] Não é para pedir desculpas, não o fizemos de propósito. Os jogadores já jogaram tantos bons jogos, hoje não foi o nosso dia, mas os jogadores prepararam-se da melhor forma, da melhor possível, às vezes o futebol é assim e temos de lidar com esta situação. Temos de mostrar uma reação na quinta-feira. Perdemos na primeira jornada da Liga, depois tivemos apenas alguns empates e hoje perdemos com o FC Porto. Ganhar no Porto é muito difícil. É uma equipa muito boa, como disse antes do jogo e se as condições das equipas são tão diferentes… Eles estavam numa ótima forma e nós estivemos muito longe. Com isto tudo e o cartão vermelho [de Otamendi], ficou impossível vencer contra o FC Porto. Vamos tentar mostrar uma reação e fazer os nossos adeptos felizes de novo.»