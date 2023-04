Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após o triunfo sobre o Rio Ave.

«Foi uma vitória muito importante, num jogo muito difícil. Já sabíamos que ia ser assim e o adversário mostrou grande qualidade, sobretudo na primeira parte. Eles criaram-nos algumas dificuldades em transição, nós também tivemos, mas não definimos bem. Costumamos ser mais fortes nesses momentos. Depois tivemos de sofrer e mostrar que às vezes tem de se vencer, nem que seja por 1-0. O Rio Ave é perigoso nas bolas paradas, mas lutámos, tivemos de defender mais e mostrar atitude.»

[Florentino, em risco de castigo, ficou no banco]

«Também foi por causa dos cartões amarelos, porque não temos muitas opções no meio e queríamos ter todas as opções disponíveis para o próximo jogo [com o FC Porto]»

[sente que o título está mais perto?]

«Sim. Está um jogo mais perto.»