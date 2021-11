Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da BTV, após a goleada imposta ao Sp. Braga no Estádio da Luz.

«Foi uma vitória brilhante do Benfica. Não é fácil dar 6-1 ao Sp. Braga. Fomos muito fortes na recuperação da bola, era essa a ideia. Fomos crescendo com os golos e ganhando confiança. Foi quase tudo bom nesta noite, menos a lesão do Lucas Veríssimo que me parece gravíssima. Fica o resultado e a exibição. Baralhámos por completo a estrutura do Sp. Barga. Foi uma resposta a toda a especulação que se criou à volta da equipa, para pressionar a equipa. Estamos preparados para estes episódios, temos jogadores muito experientes que não se deixam ir atrás destas polémicas.

Se é para haver share e para vender jornais, para a semana podem inventar alguma coisa com outro jogador. Não me importa nada com isso. Nunca fomos atrás da especulação. É verdade que não ganhávamos há alguns jogos, mas quis-se criar uma onda negativa, mas não fomos atrás, porque sabemos o que jogámos e com quem jogámos.

Disse aos jogadores: só quero que joguem o que têm estado a jogar. A qualidade tem sido boa, mas como não ganhámos questionam e vão atrás do resultado. Mas eu sabia que a equipa ia golear quando conseguisse marcar os golos que estava a contar.

Esta não é a diferença do Benfica para o Sp. Braga que é uma grande equipa, mas apanhou um Benfica muito forte. Também foi importante os adeptos não irem atrás do chorrilho de mentiras e perceberem que nestes momentos difíceis querem desestabilizar o Benfica. Mas o Benfica todo junto é muito forte.

[sobre a aposta em Paulo Bernardo]

«Este miúdo é alguém que sabemos que tem talento. Olho para os jogadores sem me preocupar com as idades. Eu sei olhar e ver os jovens que vão dar. E não tenho dúvida que é um miúdo com muito talento, com uma condição física muito boa. Esteve lesionado no início da época, hoje chegou e parecia que estava a jogar com a equipa há um ano. E quando estes miúdos têm uma oportunidade não perdoam e agarram a oportunidade. Agora vai ter de aprender outras coisas.»