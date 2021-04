Seferovic marcou dois golos e fez duas assistências no P. Ferreira-Benfica (0-5), assumindo-se como melhor marcador da Liga. Em conferência de imprensa, Jorge Jesus falou sobre o rendimento do avançado suíço:

«Tem a ver também com mais tempo de treino. Ele perdeu seis quilos com a covid, depois começou a trabalhar mais horas, mais dias. Eu falei com ele sobre alguns movimentos que ele não devia fazer e outros que não devia fazer.»

A corrida pelo título de melhor marcador: «Não é nada de anormal os avançados que trabalham comigo serem os melhores marcadores. Se o Seferovic não for o melhor marcador é que é anormal para mim. Ele está moralizado, mostra qualidade na sua decisão. Fez dois golos e assistiu para outros dois. Se continua a jogar assim, no final do campeonato vai ter muitos olheiros atentos a eles.»