Um site especializado divulgou aquele que poderá ser o equipamento principal do Benfica para a temporada de 2025/26.

Com o vermelho como cor dominante, as mangas apresentam a cor preta, que também aparece na gola, juntamente com o branco. À semelhança da última época, as riscas brancas mantêm-se na zona dos ombros.

