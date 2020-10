Sérgio Vieira, treinador do Farense, em declarações na conferênca de imprensa após a derrota na Luz, por 3-2, diante do Benfica.

«Saímos com frustração. O Benfica foi superior na posse de bola, mas nós fomos superiores em muitos aspetos. Anulámos o Benfica na primeira fase de construção. Com todas as circunstâncias que temos sofrido neste início de época. Resta-nos continuar a trabalhar para eliminar os pequenos erros que fomos tendo, porque com este espírito, vamos conquistar pontos para subir na tabela.»

[sobre o golo anulado]

«Não tive oportunidade de ver ainda, mas não vamos comentar a arbitragem. Há lances em que tem o árbitro tem de ir ao VAR, outros ficam ao critério de quem apita. Tal como nós vamos analisar o jogo, espero que todos os profissionais analisem para evoluir e errar cada vez menos.»

[exibição deixa-o orgulhoso da equipa?]

«Muito orgulhoso porque como já tinha referido, desde o início do campeonato temos tido dificuldades. Estamos a crescer, depois de 18 anos fora da Liga. Viajamos sempre uma hora para ir treinar, e isso pesa no rendimento. Temos de ser muito gratos ao presidente que está a transformar o Farense num grande projeto, mas ainda estamos a sofrer com essas dificuldades.

Hoje, cometemos erros e pagámos por isso, mas foram erros cometidos devido à audácia e coragem que tivemos.»