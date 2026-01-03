Liga
Há 1h e 35min
Sidny: «Feliz pela assistência, parece que estou aqui há muito»
Reforço do Benfica aborda a estreia pela equipa principal das águias e a receção de todo o grupo no momento da chegada ao clube
Sidny, em declarações à flash interview da BTV, após a vitória do Benfica sobre o Estoril por 3-1, na 17.ª jornada da Liga:
Análise à vitória e primeiros tempos no clube
«Não sei bem o que dizer, estou muito feliz pela estreia e pela assistência, acima de tudo por ter contribuído para o golo do Pavlidis. A equipa acolheu-me bem, parece que não estou aqui há uma semana, dá a sensação que jogo aqui há muito tempo, foi uma receção muito calorosa de toda a equipa.»
