Sidny, em declarações à flash interview da BTV, após a vitória do Benfica sobre o Estoril por 3-1, na 17.ª jornada da Liga:

Análise à vitória e primeiros tempos no clube

«Não sei bem o que dizer, estou muito feliz pela estreia e pela assistência, acima de tudo por ter contribuído para o golo do Pavlidis. A equipa acolheu-me bem, parece que não estou aqui há uma semana, dá a sensação que jogo aqui há muito tempo, foi uma receção muito calorosa de toda a equipa.»