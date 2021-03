Jorge Jesus, treinador do RBenfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da BTV após a vitória no Estádio da Luz, frente ao Rio Ave.

«Mais que tudo, era importante ganhar hoje. A equipa vinha de um jogo da Liga Europa em que podia ter passado a eliminatória. A equipa sabe que está a começar a respirar, a meter a cabeça de fora e a ficar melhor de jogo para jogo.

O Rio Ave é uma equipa complicada com uma posse de bola muito forte e que tenta colocar dificuldades com a defesa que têm. Sabíamos que tínhamos de ser pressionantes para ter mais bola e conseguir conforto mental no jogo, mesmo não tendo marcado na primeira parte.

A equipa está tranquila, sabe o que passou, mas está a recuperar. Não tendo vitórias, perde-se confiança dos jogadores e dos adeptos. O treinador não pode perder, se não está tudo ao contrário.

Mais uma vez tivemos de jogar com uma nova dupla de centrais, mas estiveram muito bem. Toda a linha defensiva esteve bem. Estas vitórias dão-nos confiança.

Quinta-feira já temos um jogo muito importante para a Taça de Portugal. Estamos à frente, mas ainda não passámos.»

[duas substituições feitas muito cedo]

«O Rafa estava completamente fatigado, não foi o mesmo que costuma ser. O Diogo [Gonçalves] também estava a jogar bem, mas começava a faltar intensidade quando não tínhamos bola. Mas quando estamos a ganhar tudo é mais fácil. Até as substituições são mais fáceis.

O Seferovic fez um golo, mas podia ter feito três ou quatro porque teve muitas oportunidades. Como teve o Pizzi também, que marcou um golo, mas falhou as duas mais fáceis para marcar.

Parabéns aos jogadores porque sentiram-se bem. Queria agradecer aos adeptos que estava à saída do Seixal a incentivarem-nos e acarinharem-nos. Neste momento precisamos disso porque sabemos que temos de recuperar na classificação. Acho que foi ali que começámos a ganhar o jogo, com aquelas dezenas de adeptos a acarinharem-nos.»