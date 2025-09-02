Benfica, FC Porto e Sporting estiveram muito ativos no mercado e investiram em força para o ataque a 2025/26.

Os encarnados foram o clube português mais gastador na janela de transferências de verão e ultrapassou a barreira dos 100 milhões de euros (105,5). Já os dragões, gastaram cerca de 94 milhões, enquanto o Sporting ficou pelos 79,8.

Sem surpresa, o Benfica teve alguns dos reforços mais caros, nomeadamente Richard Ríos, que foi recrutado ao Palmeiras por 27 milhões de euros - o colombiano foi o reforço mais caro da Liga. O novo médio do Benfica lidera a lista, mas Sudakov está no mesmo patamar. Embora tenha chegado por empréstimo, com uma taxa de 6,75 milhões de euros, o ucraniano vai custar mais 20,25 milhões, porque a cláusula de compra é obrigatória. Ou seja, no total, o ex-Shakhtar também vai custar 27 milhões de euros aos cofres da Luz.

O top-10 de reforços mais caros da Liga neste verão é composto apenas por jogadores de Benfica, FC Porto e Sporting. O pódio, diga-se, só tem atletas dos encarnados, enquanto os jogadores do FC Porto surgem na segunda metade da lista.

