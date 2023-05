Depois de ter apitado a primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Manchester City na terça-feira, Artur Soares Dias foi o árbitro designado para dirigir a visita do líder Benfica ao Portimonense, na 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga, às 18 horas de sábado, informou a Federação Portuguesa de Futebol, ao início desta tarde.

A ronda, que começa na sexta-feira em Barcelos, tem Ricardo Baixinho no Gil Vicente-Boavista.

No sábado, além de Soares Dias em Portimão, António Nobre apita o Vizela-Famalicão, João Pinheiro o Desp. Chaves-Paços de Ferreira e Tiago Martins vai estar no Sporting-Marítimo.

No domingo, Manuel Oliveira é o árbitro da receção do segundo classificado, o FC Porto, ao Casa Pia, já depois do Sp. Braga-Santa Clara apitado por Vítor Ferreira e do Rio Ave-Vitória, que vai ser dirigido por Miguel Nogueira.

Já são assim conhecidos os árbitros para uma ronda decisiva nas contas do título, da Europa e da manutenção, mas ainda com uma exceção: está ainda por ser anunciado o árbitro do jogo que encerra a ronda na segunda-feira, o Estoril-Arouca.

Gil Vicente-Boavista (6.ª feira, 20h15)

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Álvaro Mesquita e André Costa

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Manuel Mota

AVAR: Jorge Fernandes

Vizela-Famalicão (sábado, 15h30)

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e José Mira

4.º árbitro: João Pinho

VAR: Nuno Almeida

AVAR: André Campos

GD Chaves-Paços de Ferreira (sábado, 15h30)

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Martins

Portimonense-Benfica (sábado, 18h00)

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Cláudio Pereira

AVAR: Sérgio Jesus

Sporting CP-Marítimo (sábado, 20h30)

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Hugo Ribeiro e Francisco Pereira

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás

Rio Ave-V. Guimarães (domingo, 15h30)

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Rui Cidade e Nuno Pires

4.º árbitro: Paulo Barradas

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Inácio Pereira

SC Braga-Santa Clara (domingo, 18h00 [17h00 nos Açores])

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Luís Costa e Nelson Cunha

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Anzhony Rodrigues

FC Porto-Casa Pia (domingo, 20h30)

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Fábio Silva

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Hugo Santos