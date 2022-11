Carlos Cunha, treinador do Gil Vicente, em declarações na conferência de imprensa após a derrota dos barcelenses no Estádio da Luz, frente ao Benfica.

«Acho que podíamos ter feito mais. Pelo menos podíamos ter sustentado a exibição com um resultado consistente. Não jogámos sozinhos, mas mostrámos identidade e qualidade. Só que sofremos golos que nos dão apenas uma vitória moral. Mas temos a garantia, com aquilo que fizemos hoje aqui, de que a resposta que a equipa vai dar será positiva.»

[sobre a paragem para o Mundial]

«Vou falar contra a maré. Para o Gil Vicente a paragem é benéfica. Temos a certeza que a matéria prima está cá, temos de elevar os níveis de confiança. Parece que a bola vai sempre bater no poste e sair em vez de entrar. O Gil Vicente vale mais pontos do que os nove que tem. E esta pausa dá tempo para nos recompormos e passarmos a ser mais fortes enquanto equipa.»

[foi último jogo enquanto treinador do Gil Vicente?]

«Sou funcionário do clube e sabia que o contexto era este. Soube na véspera que assumia a equipa, fomos a jogo, tivemos outro jogo três dias depois e foi a nossa realidade. Quando isto acontece, mexe com tudo. Os jogadores do Gil Vicente não deixaram de ser bons. Sabemos que temos de inverter isto. O Carlos Cinha vai continuar a ser treinador do Gil Vicente, mas não é a minha vida que é importante, mas sim a do clube.»