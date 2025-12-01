Os dados estão lançados. Na próxima sexta-feira vamos ter um dos pontos altos da liga portuguesa quando o Sporting visitar o Estádio da Luz para defrontar o Benfica no jogo de abertura da 13.ª jornada da Liga. Quem é que acha que chega ao dérbi com maiores possibilidades de vencer?

Os dois rivais chegam ao primeiro dérbi da temporada separados por apenas três pontos, com vantagem para o bicampeão, mas com o Benfica, a jogar em casa, tem possibilidades de anular essa diferença.

O Benfica ainda não perdeu na Liga, mas já tropeçou por quatro vezes, três delas em casa, como Santa Clara (1-1), Rio Ave (1-1) e Casa Pia (2-2), além do empate no Dragão (0-0).

O Sporting tropeçou apenas duas vezes no campeonato, ambas em casa, primeiro com o FC Porto (1-2), depois com o Sp. Braga (1-1), mas fora de casa os leões têm um registo cem por cento vitorioso.

Numa análise a frio, não é difícil dizer que a equipa de Rui Borges (31 golos marcados, 6 sofridos) tem estado a ganhar com maior facilidade do que a equipa de José Mourinho (25 golos marcados, 7 sofridos), mas quase todos os parâmetros deixam de fazer sentido em dia de dérbi em que muitas vezes ganha quem não está tão bem.

