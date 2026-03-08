Benfica e FC Porto defrontam-se este domingo, a partir das 18 horas, na Luz, em jogo da 25.ª jornada da Liga portuguesa.

Depois do empate no Sp. Braga-Sporting de sábado (2-2), o FC Porto procura alargar a vantagem na liderança, enquanto o Benfica tenta aproximar-se dos dois principais rivais na disputa pelo título.

O FC Porto é líder com 65 pontos, seguindo-se o Sporting com 62 pontos e mais um jogo realizado. O Benfica é terceiro classificado com 58 pontos.

Quem vai vencer o clássico? Ou vai dar empate? VOTE AQUI.