O Benfica vai receber o FC Porto no Estádio da Luz na próxima sexta-feira, em jogo da 7.ª jornada da Liga e a grande pergunta que se coloca nesta altura é quem vai ganhar o segundo clássico da temporada.

O FC Porto parte em vantagem na classificação da Liga, ainda sem derrotas e com mais um ponto, mas o Benfica bateu os dragões, no arranque da temporada, em Aveiro, com o triunfo na Supertaça Cândido de Oliveira, com golos de Di María e Musa.

Para baralhar as contas, deixamos aqui mais uns números em relação ao clássico.

Será o 254.º embate entre os dois emblemas, em todas as competições, com vantagem para o FC Porto, que venceu por 101 vezes, contra 90 do Benfica, com 62 empates pelo meio.

Se contabilizarmos apenas os jogos no campeonato, a vantagem também é do FC Porto, com 71 vitórias contra 58 do Benfica, com 49 empates pelo meio.

Se reduzirmos as contas aos jogos no Estádio da Luz, a vantagem já é claramente do Benfica, com 62 triunfos contra apenas 25 dos azuis-e-brancos, com 31 empates pelo meio.

Se reduzirmos a contabilidade aos jogos do campeonato no Estádio da Luz, a vantagem do Benfica também é evidente: 43 triunfos contra 19 do FC Porto, com 27 empates pelo meio.

Como vai ser esta sexta-feira?