A FIGURA: Pavlidis

O melhor jogador do Benfica desde o início de 2025. Mais uma exibição de muito esforço, mas, sobretudo, qualidade do internacional grego. Baixou diversas vezes no terreno para segurar a bola e permitir que a equipa se adiantasse. Aos 63 minutos, foi recompensado por todo o esforço com um golo.

O MOMENTO: Zalazar mexe com as emoções encarnadas, 24m

O Benfica entrou melhor em Braga e podia ter inaugurado o marcador relativamente cedo. Mas o penálti evitável de Tomás Araújo sobre Ricardo Horta fez com que tudo mudasse. O Sp. Braga fez o 1-0 e o Benfica nunca mais se encontrou verdadeiramente.

OUTROS DESTAQUES

Barreiro

Teve a difícil tarefa de substituir Fredrik Aursnes e, apesar do espírito muito combativo, ficou muito aquém daquilo que o norueguês dá à equipa. Desperdiçou uma oportunidade clara logo no arranque.

Trubin

Se o Benfica se manteve dentro do jogo, em muito deve ao ucraniano. Exibição categórica do guarda-redes, que só não defendeu o penálti de Zalazar.

Di María

Assim que entrou, mexeu com o jogo. Ofereceu outra criatividade no último terço, serviu Pavlidis para o golo…mas defensivamente já sabem que não podem contar com ele. No entanto, Lage estava consciente disso quando o lançou numa busca desesperada de chegar à reviravolta.

Roger

O jovem bracarense ainda está a crescer no processo de tomada de decisão, porém, é capaz de deixar em apuros os laterais contrários. Que o diga Álvaro Carreras, um dos melhores dos encarnados ao longo de toda a época, mas que teve muita dificuldade em lidar com a energia do adversário. Trubin negou-lhe o golo em cima do intervalo.